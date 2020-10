Denaro “ripulito” ne la pizzeria “A Puntella” e una lavanderia

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 31 ottobre 2020) di Pina Ferro Fiorenzo Parotti aveva posto in piedi una holding dedita al traffico internazionale di stupefacenti imponendosi sul mercato e senza la dipendenza delle organizzazioni napoletane. Lo stupefacente, un grosse quantità, arrivava dai Balcani all’Olanda al Sudamerica. Arrivava cocaina, ma anche hashish, amnesia e marijuana. Il gruppo salernitano ha gestito lo spaccio in modo autonomo ed era in grado di fare affari anche con i cartelli sudamericani, di reinvestire i capitali in attività commerciali perchè fossero ripuliti e di ottenere finanziamenti pubblici. Sono venticinque i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Salerno ed eseguita, all’alba di ieri, dai carabinieri nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Caserta, Brescia, Taranto, Parma e Firenze. La “holding criminale”, come ...