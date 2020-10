Dalle previsioni meteo a una misteriosa lotteria: cosa fa David Lynch su YouTube (Di sabato 31 ottobre 2020) La strana lotteria di David Lynch su YouTubeOgni giorno, dallo scorso agosto, il regista David Lynch estrae da un barattolo un numero da 1 a 10. La procedura viene pubblicata quotidianamente sul suo canale YouTube chiamato David Lynch Theater. I filmati, lunghi di solito un minuto, ritraggono l’autore della serie tv Twin Peaks mentre pesca una pallina con su scritto un numero da un vaso di vetro trasparente che ha una striscia nera sul fondo. Circa ventimila spettatori per volta non si perdono una puntata della strana lotteria che ormai è diventata un cult fra i fan del regista statunitense. Oltre le views aumentano i misteri sulle estrazioni: perché le fa? cosa nascondono i numeri? ... Leggi su wired (Di sabato 31 ottobre 2020) La stranadisuOgni giorno, dallo scorso agosto, il registaestrae da un barattolo un numero da 1 a 10. La procedura viene pubblicata quotidianamente sul suo canalechiamatoTheater. I filmati, lunghi di solito un minuto, ritraggono l’autore della serie tv Twin Peaks mentre pesca una pallina con su scritto un numero da un vaso di vetro trasparente che ha una striscia nera sul fondo. Circa ventimila spettatori per volta non si perdono una puntata della stranache ormai è diventata un cult fra i fan del regista statunitense. Oltre le views aumentano i misteri sulle estrazioni: perché le fa?nascondono i numeri? ...

IndomitusVirtus : RT @VitoGulli: @valy_s @Mcclane272 Inchiodati dalle loro stesse previsioni!! Se lo dicevi, lo urlavi, promulgavi lo stato di emergenza, che… - GraalTruth : RT @VitoGulli: @valy_s @Mcclane272 Inchiodati dalle loro stesse previsioni!! Se lo dicevi, lo urlavi, promulgavi lo stato di emergenza, che… - VitoGulli : @valy_s @Mcclane272 Inchiodati dalle loro stesse previsioni!! Se lo dicevi, lo urlavi, promulgavi lo stato di emerg… - lusebra : In UK il #coronavirus si sta diffondendo più velocemente di quanto predetto dalle più pessimistiche delle previsioni - MiaomiaoCh : RT @GiorgioSestili: Tra pochissimo dalle 17:15 sarò su @SkyTG24 per 'I numeri della #pandemia' per l'analisi dei dati di oggi e le previsio… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle previsioni CRONACA METEO. Perturbazione in transito con PIOGGE, TEMPORALI, VENTO FORTE e NEVE. Situazione e previsioni 3bmeteo Cna con Swg, indagine sulle Pmi

In occasione dell’assemblea di bilancio di Cna è stato presentato un webinar curato da Swg sul tema ‘Lo scenario italiano per le Pmi’, che mostra la situazione delle piccole medie imprese e proposta l ...

Pronostici Serie B/ Quote e previsioni sulle partite della 6^ giornata

E’ arrivato il momento di studiare i pronostici di Serie B: siamo arrivati alla sesta giornata del campionato cadetto, e come sempre nella nostra analisi ci faremo aiutare dalle quote che sono state ...

In occasione dell’assemblea di bilancio di Cna è stato presentato un webinar curato da Swg sul tema ‘Lo scenario italiano per le Pmi’, che mostra la situazione delle piccole medie imprese e proposta l ...E’ arrivato il momento di studiare i pronostici di Serie B: siamo arrivati alla sesta giornata del campionato cadetto, e come sempre nella nostra analisi ci faremo aiutare dalle quote che sono state ...