Crozza-De Luca ospite fisso da Fazio: “Amadeus mi supplica di non fare concorrenza a Sanremo altrimenti fa gli spettatori di Civati” (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ un De Luca showman quello portato da Maurizio Crozza sul palco di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il Governatore della Campania è ormai incontenibile dopo le recenti apparizioni tv da Fazio: “Si è starato il contatore degli ascolti durante i cinque minuti in cui ero in onda. Ormai sono mesi che Amadeus mi chiama supplicandomi di non fare concorrenza a Sanremo altrimenti fa un numero di spettatori pari agli iscritti al partito di Pippo Civati“. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-De Luca ospite fisso da Fazio: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) E’ un Deshowman quello portato da Mauriziosul palco di Fratelli di, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il Governatore della Campania è ormai incontenibile dopo le recenti apparizioni tv da: “Si è starato il contatore degli ascolti durante i cinque minuti in cui ero in onda. Ormai sono mesi che Amadeus mi chiamandomi di nonfa un numero dipari agli iscritti al partito di Pippo Civati“. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo-Deda: ...

paoloroversi : Davvero ha chiesto 30-40 giorni di #lockdown De Luca? O era Crozza che scherzava? #Campania - clikservernet : Crozza-De Luca ospite fisso da Fazio: “Amadeus mi supplica di non fare concorrenza a Sanremo altrimenti fa gli spet… - Noovyis : (Crozza-De Luca ospite fisso da Fazio: “Amadeus mi supplica di non fare concorrenza a Sanremo altrimenti fa gli spe… - SimoneGiomi : RT @bravimabasta: Chi si è rotto i maroni di De Luca che imita Crozza per piacere ritwitti. #DeLuca #30ottobre - cptAbba : RT @bravimabasta: Chi si è rotto i maroni di De Luca che imita Crozza per piacere ritwitti. #DeLuca #30ottobre -