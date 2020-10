Coronavirus, in Grecia chiudono bar e ristoranti: lockdown parziale dal 2 novembre. Regno Unito, Johnson verso la chiusura nazionale (Di sabato 31 ottobre 2020) Grecia EPA/YANNIS KOLESIDIS Il premier greco Kyriakos MitsotakisAumenta il numero di Paesi europei che tornano a introdurre nuove restrizioni con l’arrivo della seconda ondata di contagi di Coronavirus. La Grecia si prepara a un parziale lockdown, come ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis. Da martedì 2 novembre bar, ristoranti e tutte le attività della ristorazione di Atene e nella grandi città dovranno restare chiuse. Sull’intero territorio nazionale scatta anche il coprifuoco notturno dalla mezzanotte alle 5 del mattino. «Non è un blocco totale come la primavera scorsa – ha chiarito il premier Mitsotakis – ma dobbiamo agire adesso, prima che le unità di terapia intensiva ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020)EPA/YANNIS KOLESIDIS Il premier greco Kyriakos MitsotakisAumenta il numero di Paesi europei che tornano a introdurre nuove restrizioni con l’arrivo della seconda ondata di contagi di. Lasi prepara a un, come ha annunciato il premier Kyriakos Mitsotakis. Da martedì 2bar,e tutte le attività della ristorazione di Atene e nella grandi città dovranno restare chiuse. Sull’intero territorioscatta anche il coprifuoco notturno dalla mezzanotte alle 5 del mattino. «Non è un blocco totale come la primavera scorsa – ha chiarito il premier Mitsotakis – ma dobbiamo agire adesso, prima che le unità di terapia intensiva ...

Emergenza24 : RT @DanieleDann1: ?? #Grecia: Annunciato #lockdown parziale con coprifuoco notturno e bar e ristoranti chiusi ad #Atene e in altre città. @E… - stregapoeta : In Belgio ci sarà un nuovo lockdown - FEMsrl : Coronavirus nel mondo, Regno Unito verso il lockdown. La Grecia chiude ristoranti, musei e palestre… - DanieleDann1 : ?? #Grecia: Annunciato #lockdown parziale con coprifuoco notturno e bar e ristoranti chiusi ad #Atene e in altre cit… - aderenzis1 : Coronavirus nel mondo, Regno Unito verso il lockdown. La Grecia chiude ristoranti, musei e palestre… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Grecia Coronavirus, record di contagi in Germania: 19mila. Lockdown parziale in Grecia Il Fatto Quotidiano Covid: Grecia e Regno Unito verso la stretta

Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato un parziale lockdown nel Paese per combattere la seconda ondata di Covid-19. Da martedì bar, ristoranti e altre attività ricreative resteranno ...

Coronavirus Grecia, premier annuncia lockdown parziale

Il premier Kyriakos Mitsotakis ha annunciato oggi che da martedì prossimo verrà adottato un lockdown parziale in Grecia per combattere la seconda ondata di Covid. "Non sarà una quarantena come la ...

Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato un parziale lockdown nel Paese per combattere la seconda ondata di Covid-19. Da martedì bar, ristoranti e altre attività ricreative resteranno ...Il premier Kyriakos Mitsotakis ha annunciato oggi che da martedì prossimo verrà adottato un lockdown parziale in Grecia per combattere la seconda ondata di Covid. "Non sarà una quarantena come la ...