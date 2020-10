Cairo dall’ospedale: “Sto bene, ma state attenti. Virus da non sottovalutare” (Di sabato 31 ottobre 2020) Dall’Ospedale San Paolo di Milano è arrivato il primo bollettino sulle condizioni di Urbano Cairo, risultato positivo al coronaVirus e da ieri ricoverato per accertamenti. Nella nota si legge che il presidente e amministratore delegato di Rcs, di Cairo Communication e del Torino Calcio “manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia”. Cairo è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive e “sta effettuando gli accertamenti del caso”. Questo il bollettino. Inoltre, lo stesso Cairo tramite Instagram ha parlato delle sue condizioni, scrivendo: “Io sto abbastanza bene, ma volevo dirvi una cosa importante: non sottovalutate questo Virus. È davvero molto contagioso, si prende facilmente. Mettete sempre ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Dall’Ospedale San Paolo di Milano è arrivato il primo bollettino sulle condizioni di Urbano, risultato positivo al coronae da ieri ricoverato per accertamenti. Nella nota si legge che il presidente e amministratore delegato di Rcs, diCommunication e del Torino Calcio “manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia”.è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive e “sta effettuando gli accertamenti del caso”. Questo il bollettino. Inoltre, lo stessotramite Instagram ha parlato delle sue condizioni, scrivendo: “Io sto abbastanza, ma volevo dirvi una cosa importante: non sottovalutate questo. È davvero molto contagioso, si prende facilmente. Mettete sempre ...

