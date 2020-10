Boris Johnson ormai è un «dead man walking» (Di sabato 31 ottobre 2020) La pasticciata gestione del Covid ha alienato larga parte dell'opinione pubblica al premier inglese. Le maggiori insofferenze, però, attraversano il suo partito... Eppure BoJo deve temere un altro appuntamento: quello delle prossime elezioni in Scozia.La domenica, ai lettori abituali del The Times, alta borghesia e classe dirigente, le due pelose e dozzinali pagine sul primo ministro, descritto come uno squattrinato sul lastrico che non arriva a fine mese col magro stipendio da premier (150.000 sterline l'anno) volevano dire una sola cosa: Boris Johnson è un «dead man walking», un morto che cammina. La stampa inglese, anche quella allineata col governo, è spesso critica con Number 10 (il nomignolo dell'esecutivo), mai però il prestigioso quotidiano conservatore, cartina di ... Leggi su panorama (Di sabato 31 ottobre 2020) La pasticciata gestione del Covid ha alienato larga parte dell'opinione pubblica al premier inglese. Le maggiori insofferenze, però, attraversano il suo partito... Eppure BoJo deve temere un altro appuntamento: quello delle prossime elezioni in Scozia.La domenica, ai lettori abituali del The Times, alta borghesia e classe dirigente, le due pelose e dozzinali pagine sul primo ministro, descritto come uno squattrinato sul lastrico che non arriva a fine mese col magro stipendio da premier (150.000 sterline l'anno) volevano dire una sola cosa:è un «man», un morto che cammina. La stampa inglese, anche quella allineata col governo, è spesso critica con Number 10 (il nomignolo dell'esecutivo), mai però il prestigioso quotidiano conservatore, cartina di ...

