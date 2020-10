Alberto Matano: “Non sono single. Mai sentito bello” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Mai sentito bello, mai fatta la vita facile dei belli”. Lo dice Alberto Matano che, in una lunga intervista a La Stampa, rispedisce al mittente l’etichetta di sex symbol. “Una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall’aspetto fisico. Non so se mi ha aiutato essere percepito come tale, ma non l’ho presa come un punto di forza”. Al Tg1 da anni, divenne popolarissimo grazie a Luciana Littizzetto che dal balconcino di Sanremo, nel corso del tradizionale duetto con Vincenzo Mollica, definì “gran figo” il giornalista. “Espresse il desiderio di conoscermi, devo dire grazie a lei e a Mollica che in Rai chiamano ‘Presidente’. Fu lui a pronosticarmi quello che è puntualmente accaduto. Dopo andai a Che tempo che fa ... Leggi su gossipblog (Di sabato 31 ottobre 2020) “Maibello, mai fatta la vita facile dei belli”. Lo diceche, in una lunga intervista a La Stampa, rispedisce al mittente l’etichetta di sex symbol. “Una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall’aspetto fisico. Non so se mi ha aiutato essere percepito come tale, ma non l’ho presa come un punto di forza”. Al Tg1 da anni, divenne popolarissimo grazie a Luciana Littizzetto che dal balconcino di Sanremo, nel corso del tradizionale duetto con Vincenzo Mollica, definì “gran figo” il giornalista. “Espresse il desiderio di conoscermi, devo dire grazie a lei e a Mollica che in Rai chiamano ‘Presidente’. Fu lui a pronosticarmi quello che è puntualmente accaduto. Dopo andai a Che tempo che fa ...

