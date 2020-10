Uomini e Donne, Giulia De Lellis travolta dalle critiche: “Metti la mascherina!” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Giulia De Lellis è tornata in questo periodo al centro del gossip a seguito della sua frequentazione con Carlo Beretta, rampollo di casa Beretta e amico di Andrea Damante, ex fidanzato dell’influencer. Questa storia, infatti, è balzata da un sito ad un altro proprio per il “tradimento” di Beretta a danni del suo amico deejay. … L'articolo Uomini e Donne, Giulia De Lellis travolta dalle critiche: “Metti la mascherina!” Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020)Deè tornata in questo periodo al centro del gossip a seguito della sua frequentazione con Carlo Beretta, rampollo di casa Beretta e amico di Andrea Damante, ex fidanzato dell’influencer. Questa storia, infatti, è balzata da un sito ad un altro proprio per il “tradimento” di Beretta a danni del suo amico deejay. … L'articoloDe: “Metti la mascherina!”

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - amnestyitalia : #Grecia: stanno sgomberando #Pikpa, un posto dove donne, bambini e uomini hanno trovato un'accoglienza dignitosa e… - antoniospadaro : La Civiltà Cattolica pubblica #SANTI Ritratti di uomini e donne che hanno cambiato il mondo. In pdf ??… - FabioPandiscia : RT @FabioPandiscia: Uomini e donne. Due cervelli, una sola specie - halfmoonpaper : Ma voi qui del Twitter uomini e donne NON STATE BENE !! State ancora difendendo Aurora ??! Ma svegliatevi ! ma co… -