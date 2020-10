Ucciso dopo una lite | sconto di sei mesi in appello

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte didi Napoli ha ridotto di seila pena a 17 anni inflitta dal Tribunale di Napoli il 28 giugno 2019 ad Alfredo Galasso. L’uomo il 7 ottobre del 2018 uccise con una coltellata al cuore il giovane calciatore 21enne Raffaele Perinelli. Il delitto si è consumato a Miano, quartiere della periferia nord di Napoli, per vendettaunatra i due scoppiata all’interno di un locale. Alcune orela morte di Perinelli, Galasso si presentò dai carabinieri ai quali confessò l’assassinio. Il giudice di secondo grado ha escluso l’aumento di pena di seicalcolata in primo grado ai danni di Galasso che era risultato recidivo per un furto commesso una decina di anni fa. L'articolo ...