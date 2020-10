Truffa ad anziani | 43enne arrestato dai carabinieri a Lacedonia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Idella Stazione dihanno tratto in arresto undi Napoli, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica per il reato diaggravata in concorso. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta lo scorso mese di agosto da una 80enne di, vittima del raggiro: un malvivente, spacciandosi per “il figlio dell’avvocato”, riusciva a farsi consegnare la somma di 500 euro e vari monili in oro. Questa la tecnica ...