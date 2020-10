Tennis, ATP Vienna 2020: Lorenzo Sonego realizza l’impresa. Domina Novak Djokovic e vola in semifinale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzo Sonego non dimenticherà mai il 30 ottobre 2020. Una giornata che resterà nella carriera del piemontese e nella storia del Tennis italiano, perchè il nativo di Torino ha sconfitto Novak Djokovic o meglio, verrebbe da dire, ha Dominato il numero uno del mondo. Un perentorio successo in due per 6-2 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco per Sonego, che ha giocato semplicemente il miglior match della carriera. Lorenzo è il sesto italiano di sempre a battere il numero uno del mondo e ciò non accadeva dal 2017 (Fognini contro Murray a Roma). Un capolavoro quello del piemontese, che lascia solo tre game al serbo, tenendo una percentuale alta con il servizio (67% con la prima e otto ace) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020)non dimenticherà mai il 30 ottobre. Una giornata che resterà nella carriera del piemontese e nella storia delitaliano, perchè il nativo di Torino ha sconfittoo meglio, verrebbe da dire, hato il numero uno del mondo. Un perentorio successo in due per 6-2 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco per, che ha giocato semplicemente il miglior match della carriera.è il sesto italiano di sempre a battere il numero uno del mondo e ciò non accadeva dal 2017 (Fognini contro Murray a Roma). Un capolavoro quello del piemontese, che lascia solo tre game al serbo, tenendo una percentuale alta con il servizio (67% con la prima e otto ace) e ...

