Scarlett Johansson si è sposata (per la terza volta): fiori d'arancio per l'attrice e il compagno Colin Jost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Scarlett Johansson si è sposata…di nuovo! Terzo matrimonio per l'attrice newyorkese, stavolta con Colin Jost, attore e veterano del programma Saturday Night Live. La cerimonia privata si è tenuta lo scorso weekend a Palisades (NY). Dopo un anno e mezzo dalla proposta di matrimonio, i due sono finalmente convolati a nozze. A darne la notizia è stata proprio la coppia tramite il programma Meals on Wheels America. Ma anche alcuni dei pochissimi invitati, fra amici e parenti, hanno svelato la news al noto giornale di gossip TMZ. Le fonti tengono a precisare che tutti i protocolli sanitari dovuti all'emergenza Covid sono stati rispettati. Scarlett e Colin stanno insieme dalla primavera del 2017. A maggio del 2019 ...

