Roma, immigrati massacrano un uomo con un nunchaku dopo un rapporto sessuale con lui (Di venerdì 30 ottobre 2020) Rapinato e picchiato a Roma con un nunchaku, un'arma orientale formata da due bastoni tenuti insieme da una piccola catena. L'uomo aveva avuto un rapporto sessuale con i tre uomini all'interno di una camera d'albergo di via XX Settembre. I tre immigrati dopo il rapporto hanno deciso di stordirlo a colpi di nunchaku (la famosa arma cinese di Bruce Lee), al fine di rapinarlo. Rapinato e picchiato, la vicenda Ad attrarre i poliziotti sono state le grida della vittima, sceso in strada a chiedere aiuto ai passanti per la rapina subita. L'uomo, un 32enne colombiano trovato in strada in forte stato di agitazione, ha raccontato ai poliziotti quanto subito. Descrivendo i tre stranieri ...

