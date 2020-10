Pensione a 62 o 64 anni con 20 anni di contributi | la proposta di riforma di Tridico INPS

Leggi su pensioniefisco

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra le varia proposte di misure flessibili per la prossimapensioni anche l’dice la sua e lo fa con unache potrebbe anche piacere molto ai lavoratori. Pasqualeha fatto sapere, infatti, quale sarebbe la sua ipotesi distrutturale (e quindi non a scadenza): portare il pensionamento per tutti a 64 o 62con soli 20di. Vediamo di capire cosa comporta questo tipo di pensionamento.pensioni con 62 o 64Ladiè quella di permettere il pensionamento a 64con soli 20 ...