Pagamento affitto negozi: stop rate per lockdown? La sentenza apripista (Di venerdì 30 ottobre 2020) La più recente giurisprudenza sta facendo luce anche sulla prassi dei contratti e rapporti di affitto tra proprietario dell'immobile e negoziante affittuario, con specifico riferimento agli ultimi mesi di lockdown causa coronavirus. Il contributo dei giudici è significativo perché di fatto apre alla tutela del negoziante ed affittuario moroso, inadempiente agli obblighi di Pagamento dei canoni, causa chiusura negozi e conseguente perdita del volume d'affari. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulle regole generali in tema di affitto immobile e Pagamento in ritardo, clicca qui.

