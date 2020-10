Minzolini la spunta sul vitalizio Adesso il privilegio scatta con un solo anno sullo scranno Accolto il ricorso dell’ex direttore Tg1 e di altri due ex parlamentari Un colpo alla stretta introdotta nel 2012

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Augustol’hata. Dopo mesi di attesa il Consiglio di garanzia del Senato, presieduto dall’ex collega di partito, il forzista Luigi Vitali, ha stabilito che l’ex senatore ha diritto a rire la pensione e godere delal compimento dei 65 anni di età. Anche se a Palazzo Madama era rimasto in carica meno dei 4 anni 6 mesi e un giorno previsti dal regolamento previdenziale per maturare il dirittopensione. Ma non è tutto. Perché la decisione potrebbe produrre un effetto domino: secondo quanto stabilito dall’organo di secondo e ultimo grado, interpretando in maniera estensiva la norma regolamentare, baster12 mesi di contributi – e altrettanti in carica – per avere la ...