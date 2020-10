(Di venerdì 30 ottobre 2020)ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare. L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

tuttosport : #Juve, Cristiano #Ronaldo sorridente: è pronto a tornare grazie alla 'filosofia kaizen' - SkySport : Cristiano Ronaldo ancora positivo al tampone: news sul rientro - forumJuventus : ?? CR7 ancora positivo ? Salterà #JuveBarça ?? - FiliFuli : Comunicato Juve: Cristiano Ronaldo guarito dal Covid - 19 - AntonMinervini : @LiveBianconera @Cristiano Ronaldo, De Ligt, Dybala, Chiellini. Una volta rientrati tutti, vedremo un’altra Juve. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Cristiano

'Ringrazio la Juve per avermi cercato e per lo sforzo economico fatto per acquistarmi. Sono orgoglioso di vestire questa maglia e scendere in ...Anche questo è un segno del momento delicato che sta vivendo la Juventus. È importante recuperare Cristiano Ronaldo visto il ritardo di condizione di Dybala, che ha reso al di sotto le aspettative ...