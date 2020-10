Il Cimitero resterà aperto il 2 novembre

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Cercate di contingentare la vostra visita ai defunti e, per certi versi, anche ad anticiparvi”. La raccomandazione arriva direttamente dal direttore dei servizi cimiteriali di Salerno, Filomeno Di Popolo. Le celebrazioni del 2ci saranno ma con la massima attenzione possibile, dettata anche dalla seconda ondata di contagi che, almeno in regione Campania, sembra essere abbastanza robusta. “Chiediamo, come sempre, il massimo rispetto ma anche la giusta responsabilità, così come l’ha sempre avuta in questi mesi difficili, i visitatori del Monumentale cittadino. – riprende il direttore Di Popolo – Ildi Salerno resterànelle celebrazioni del 2ma è necessario essere ancora più responsabili”. L’articolo ...