GF Vip | Lucarelli durissima con Signorini | “Sei sordo? Non fare il conduttore”

Fra Selvaggia Lucarelli e Alfonso Signorini volano gli stracci con un botta e risposa al veleno e l'argomento scatenante è la frase sessista di Mario Balotelli nei confronti di Dayane Signorini è stato accusato da più parti di non aver redarguito subito il calciatore, lui si difende dai "leoni e leonesse" da tastiera ammettendo la sua sordità ma la Lucarelli non lo perdona e lo asfalta di nuovo

puddunieddu : @stanzaselvaggia @Ballando_Rai Di grazia Lucarelli, scriva qualcosa sulla battuta sessista di Mariotto, il compiaci… - LamentoMi : @robertotanghet1 @IlariaMalagutti @stanzaselvaggia Mi scusi, non posso chiamarle per nome perché loro sono in telev… - LadyNews_ : #GFVIP 5, #MarioBalotelli e la battutaccia su #DayaneMello: #SelvaggiaLucarelli attacca #AlfonsoSignorini - 2000Caria : @GrandeFratello Tra un po' ci sarà un gfvip con i figli di: il figlio di Corona, la figlia della hunziker, la figl… - blogtivvu : Selvaggia Lucarelli “Battuta Balotelli squallida: Signorini ci ride su” #gfvip -

Avranno di certo festeggiato con una cena perfetta Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli brindando al loro quinto anniversario ma sui social questa volta hanno condiviso solo il loro amore (foto).

La battutaccia di Balotelli e la sordità di Signorini, la Lucarelli: “Se un conduttore non sente non fa il conduttore”

“Tra i tanti difetti che ho sono pure sordo e per questo porto gli apparecchi acustici”. GF Vip, la frase sessista di Balotelli a Dayane. Tutto il polverone ha avuto origine quando il conduttore del ...

