Frosinone-Cremonese in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020)sarà visibile in tv? Ecco la, l’e le informazioni sulladel match della sesta giornata di. Tutto pronto allo stadio Stirpe per lo scontro tra due squadre molto ambiziose in chiave promozione: i padroni di casa hanno iniziato bene, non si può dire lo stesso degli ospiti ancora a secco di vittorie. Calcio d’inizio alle ore 21 di domenica 1 novembre,tv su Dazn 1 esu Dazn.