Flavio Briatore riapre il Billionaire di Dubai: “In bocca al lupo a tutto lo staff” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “In bocca al lupo Billionaire! Domani l’apertura ufficiale”. Così Flavio Briatore ha annunciato su Instagram la riapertura del suo Billionaire a Dubai, inaugurando la nuova stagione del locale dopo la chiusura imposta dall’emergenza coronavirus. L’imprenditore ha pubblicato prima una foto con tutto lo staff tra camerieri, segretari e chef che, a partire da oggi è tornato al lavoro e poi, nelle sue storie, ha caricato alcuni video della prima serata. Nonostante le polemiche di quest’estate per i numerosi contagi, anche tra i vip, che avevano frequentato il Billionaire in Costa Smeralda, in Sardegna, sono pochi i commenti negativi sotto al post di Briatore, anzi, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Inal! Domani l’apertura ufficiale”. Cosìha annunciato su Instagram la riapertura del suo, inaugurando la nuova stagione del locale dopo la chiusura imposta dall’emergenza coronavirus. L’imprenditore ha pubblicato prima una foto conlo staff tra camerieri, segretari e chef che, a partire da oggi è tornato al lavoro e poi, nelle sue storie, ha caricato alcuni video della prima serata. Nonostante le polemiche di quest’estate per i numerosi contagi, anche tra i vip, che avevano frequentato ilin Costa Smeralda, in Sardegna, sono pochi i commenti negativi sotto al post di, anzi, in ...

