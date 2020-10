Covid, Galli sbotta su La7: “Picchi, ma l’ha capito che il messaggio è ‘restate a casa’? Stiamo andando a sbattere”. Polemica con lo chef (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Chiusura anticipata dei ristoranti? Il dato di fatto è che il messaggio forte e chiaro non poteva che essere: non uscite la sera, non abbiate neppure i pretesti per poter uscire, perché, se uscite la sera, in questo momento si ha un momento aggiuntivo pesante di rischio”. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) da Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a proposito del nuovo dpcm sulla chiusura di bar e ristoranti alle 18.00. L’infettivologo puntualizza: “Chiudere prima i ristoranti la sera funziona? Se mi si chiede questo, rispondo che non abbiamo controprova, però l’alternativa unica che ha funzionato, di cui abbiamo controprova e di cui abbiamo poi sperperato il capitale acquisito, è il lockdown totale. Quindi, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Chiusura anticipata dei ristoranti? Il dato di fatto è che ilforte e chiaro non poteva che essere: non uscite la sera, non abbiate neppure i pretesti per poter uscire, perché, se uscite la sera, in questo momento si ha un momento aggiuntivo pesante di rischio”. Sono le parole pronunciate a “Piazzapulita” (La7) da Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a proposito del nuovo dpcm sulla chiusura di bar e ristoranti alle 18.00. L’infettivologo puntualizza: “Chiudere prima i ristoranti la sera funziona? Se mi si chiede questo, rispondo che non abbiamo controprova, però l’alternativa unica che ha funzionato, di cui abbiamo controprova e di cui abbiamo poi sperperato il capitale acquisito, è il lockdown totale. Quindi, il ...

