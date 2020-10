Covid cresce ancora: 31.084 nuovi positivi, 199 morti, aumentano i ricoveri (Di venerdì 30 ottobre 2020) Purtroppo sta andando come ci si aspettava: superati i trentamila nuovi casi di coronavirus in un giorno in Italia, da ieri ci sono stati 31.084 contagi in più a fronte di 215.085 tamponi effettuati, ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Purtroppo sta andando come ci si aspettava: superati i trentamilacasi di coronavirus in un giorno in Italia, da ieri ci sono stati 31.084 contagi in più a fronte di 215.085 tamponi effettuati, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cresce Covid, cresce la catena dei contagi in Molise: altri 95 positivi, 47 solo nella casa di riposo di Isernia Il Quotidiano del Molse Produzione industriale, CSC: a settembre primo stop dopo 4 mesi di ripresa

(Teleborsa) – La produzione industriale italiana registra il primo stop in settembre, dopo quattro mesi di crescita robusta. Nel terzo trimestre si rileva un rimbalzo del 29,5% rispetto al ...

Non si ferma il contagio da Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto

In attesa della nota ormai quotidiana del sindaco Pinuccio Calabrò sul bilancio sempre crescente dei contagi da Covid-19, arrivano dai social network le conferme di ulteriori barcellonesi positivi al ...

