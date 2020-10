Corona virus: Italia, 325786 attualmente positivi a test (+26595 in un giorno) con 38321 decessi (199) e 283567 guariti (4285). Totale di 647674 casi (31084) Dati della protezione civile: effettuati 215085 tamponi. Istituto superiore di sanità: Rt, undici regioni fra cui la Puglia a rischio elevato (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 325786 attualmente positivi a test (+26595 in un giorno) con 38321 decessi (199) e 283567 guariti (4285). Totale di 647674 casi (31084) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 215085 tamponi. Istituto ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(199) e).di) ...

