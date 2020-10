Con le scuole chiuse, smart working esteso da 14 a 16 anni e «congedo» non retribuito (Di venerdì 30 ottobre 2020) È quanto prevede il decreto Ristori in vigore dal 29 ottobre. Il testo, giunto al Senato per l’esame in prima lettura, modifica il decreto Agosto Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 ottobre 2020) È quanto prevede il decreto Ristori in vigore dal 29 ottobre. Il testo, giunto al Senato per l’esame in prima lettura, modifica il decreto Agosto

Ultime Notizie dalla rete : Con scuole Contagi scuole, Ministero: risultati monitoraggio condivisi con l’Iss per ridurre diffusione epidemia Orizzonte Scuola Festival della Natura all’epilogo Il concorso fotografico è vincente

Hanno partecipato 56 fotografi per un totale di 457 scatti, e 13 classi tra scuole primarie e secondarie del territorio ...

Due alunni positivi all’istituto comprensivo, ma la dirigente non cede: la scuola resta aperta

SACILE. Due alunni positivi Covid-19, altri 23 in quarantena con una maestra nella scuola primaria: l’istituto comprensivo fa tira il bilancio dopo 45 giorni di lezione. «La scuola deve restare aperta ...

