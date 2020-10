Chiusi i circoli ma è rivolta «Siamo stati discriminati» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il ministero dell’Interno ordina lo stop a 1650 tra case del popolo, Acli e Mcl «Perché i bar lavorano e noi no? E non c’è nessun ristoro». Politica mobilitata Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il ministero dell’Interno ordina lo stop a 1650 tra case del popolo, Acli e Mcl «Perché i bar lavorano e noi no? E non c’è nessun ristoro». Politica mobilitata

FrancoUda65 : #Dpcm, @ArciNazionale : “Chiusi i nostri 4mila circoli, in tantissimi rischiano di non riaprire. Situazione inacce… - RedattoreSocial : Dpcm, appello al Governo: “Bar aperti e circoli chiusi, vanno riaperti”. Parte dalla #Toscana il grido d’allarme de… - corgi_lover : RT @iltirreno: Chiusi tutti i circoli. E l'Arci si ribella - iltirreno : Chiusi tutti i circoli. E l'Arci si ribella - ag_notizie : Coronavirus: morto 71enne di Sambuca e raffica di positivi in provincia, Racalmuto chiude i circoli per anziani… -