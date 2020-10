Chi era Gemma Parison, la mamma di Silvia Toffanin (Di venerdì 30 ottobre 2020) La mamma di Silvia Toffanin, presentatrice di Verissimo, si è spenta il 29 ottobre. Di Gemma Parison non si conosce molto, la figlia Silvia infatti è sempre stata molto riservata circa la sua vita privata. Pare che sia nata a Sidney in Australia e che poi si sia trasferita in Italia a Cartigliano in provincia di Vicenza. Di professione bidella, ha avuto due figlie: Silvia e la più giovane Daiana. Qualche spaccato della sua vita in gioventù e del profondo rapporto che la legava alla mamma Silvia lo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Grazia. Sul settimanale la brava presentatrice aveva raccontato di come la mamma l’avesse sostenuta quando aveva deciso di partire per tentare ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ladi, presentatrice di Verissimo, si è spenta il 29 ottobre. Dinon si conosce molto, la figliainfatti è sempre stata molto riservata circa la sua vita privata. Pare che sia nata a Sidney in Australia e che poi si sia trasferita in Italia a Cartigliano in provincia di Vicenza. Di professione bidella, ha avuto due figlie:e la più giovane Daiana. Qualche spaccato della sua vita in gioventù e del profondo rapporto che la legava allalo ha raccontato in un’intervista rilasciata a Grazia. Sul settimanale la brava presentatrice aveva raccontato di come lal’avesse sostenuta quando aveva deciso di partire per tentare ...

