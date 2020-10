Chi è l’ex fidanzato di Guenda Goria, lo “storico” Stefano Rotondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Stefano Rotondo è l’ex fidanzato storico di Guenda Goria, con la quale ha avuto una lunga storia d’amore durata ben 14 anni che purtroppo è giunta al capolinea. Si erano conosciuti quando lei ancora non era maggiorenne mentre lui era già un uomo fatto e finito, infatti avevano rispettivamente 16 e 36 anni. Si è trattato di un colpo di fulmine in Kenya. Questa massiccia differenza non è mai stata un problema, per i due fidanzati. Lei è maturata molto grazie a lui, ma già prima era una ragazza fortemente autonoma ed indipendente, caratteristiche che aveva nel bene o nel male sviluppato anche grazie alla sua infanzia e al rapporto con i genitori. Le voci che girano sul motivo della rottura sono molte, ma la vera ragione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020)è l’exstorico di, con la quale ha avuto una lunga storia d’amore durata ben 14 anni che purtroppo è giunta al capolinea. Si erano conosciuti quando lei ancora non era maggiorenne mentre lui era già un uomo fatto e finito, infatti avevano rispettivamente 16 e 36 anni. Si è trattato di un colpo di fulmine in Kenya. Questa massiccia differenza non è mai stata un problema, per i due fidanzati. Lei è maturata molto grazie a lui, ma già prima era una ragazza fortemente autonoma ed indipendente, caratteristiche che aveva nel bene o nel male sviluppato anche grazie alla sua infanzia e al rapporto con i genitori. Le voci che girano sul motivo della rottura sono molte, ma la vera ragione ...

