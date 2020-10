Calcio | guarigione dal Covid per CR7

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è finalmente guarito dal coronavirus. L'annuncio è stato dato dalla Juventus in un comunicato apparso sul proprio sito internet. Cristiano Ronaldo è guarito dal coronavirus, l’annuncio della Juventus su Notizie.it.

Elmas e Zielinski tornano ad allenarsi. De Laurentiis a Castel Volturno dopo guarigione da coronavirus.

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è finalmente guarito dal coronavirus. Lo ha annunciato la stessa società bianconera in un comunicato apparso sul proprio sito: “Cristiano Ronaldo ha ...Pubblichiamo il quotidiano aggiornamento sui numeri della pandemia di Coronavirus in Italia, dati aggiornati, come di consueto, ...