Cacciato da Montecitorio Vittorio Sgarbi va in Procura. L'accusa gravissima a Roberto Fico (Di venerdì 30 ottobre 2020) È stato portato via di peso dalla Camera dei deputati, Vittorio Sgarbi medita la sua vendetta per il caso mascherina. Il critico d'arte e deputato del Gruppo Misto "ha presentato stamane, tramite il suo legale di fiducia Giampaolo Cicconi, un esposto presso la Procura della Repubblica di Roma per 'attentato alla salute pubblica' contro il presidente della Camera Roberto Fico e il vice presidente Maria Edera Spadoni, entrambi dei 5 Stelle, che hanno presieduto i lavori d'aula della seduta di giovedì 29 ottobre", si legge in un comunicato diffuso dallo stesso Sgarbi che ieri è stato allontanato, dopo essere stato richiamato, perché indossava la mascherina solo sul naso. Ma cosa intende Sgarbi per attentato alla ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) È stato portato via di peso dalla Camera dei deputati,medita la sua vendetta per il caso mascherina. Il critico d'arte e deputato del Gruppo Misto "ha presentato stamane, tramite il suo legale di fiducia Giampaolo Cicconi, un esposto presso ladella Repubblica di Roma per 'attentato alla salute pubblica' contro il presidente della Camerae il vice presidente Maria Edera Spadoni, entrambi dei 5 Stelle, che hanno presieduto i lavori d'aula della seduta di giovedì 29 ottobre", si legge in un comunicato diffuso dallo stessoche ieri è stato allontanato, dopo essere stato richiamato, perché indossava la mascherina solo sul naso. Ma cosa intendeper attentato alla ...

