ATP Vienna: Sonego – Djokovic, dove vedere in streaming (Di venerdì 30 ottobre 2020) dove vedere in streaming il match di tennis che vede di fronte il talento azzurro Lorenzo Sonego e Novak Djokovic, numero uno al mondo. Un match sulla carta senza storia quello che si gioca oggi sul campo principale dell’ATP Vienna 500, un torneo di tennis indoor che ha molta rilevanza. Di fronte si trovano infatti … L'articolo ATP Vienna: Sonego – Djokovic, dove vedere in streaming è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 30 ottobre 2020)inil match di tennis che vede di fronte il talento azzurro Lorenzoe Novak, numero uno al mondo. Un match sulla carta senza storia quello che si gioca oggi sul campo principale dell’ATP500, un torneo di tennis indoor che ha molta rilevanza. Di fronte si trovano infatti … L'articolo ATPinè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ubitennis : ATP Vienna: Sonego vs Djokovic alle 17:30 (diretta TV Supertennis) - elisaasciotii : RT @SuperTennisTv: Preparate i ?? per i QF dell'#ATP di Vienna! ?14:00 Anderson ?? Medvedev a seg. Rublev ?? Thiem ?17:30 Djokovic ?? Sonego a… - SuperTennisTv : Preparate i ?? per i QF dell'#ATP di Vienna! ?14:00 Anderson ?? Medvedev a seg. Rublev ?? Thiem ?17:30 Djokovic ?? Son… - aquila7630 : Presentazione e dove vedere il match in tv e streaming, #Djokovic-#Sonego, valevole per i quarti di finale del torn… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Tennis Vienna dolceamara: Sinner si ritira dopo tre giochi, Sonego vince ed entra nei top 40 -