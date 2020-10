Verissimo, lutto per Silvia Toffanin: morta la madre Gemma Parison (Di giovedì 29 ottobre 2020) È morta la mamma di Silvia Toffanin, la bravissima conduttrice di Verissimo. La signora Gemma Parison si è spenta il 29 ottobre 2020, lasciando un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno amata. Lo staff della trasmissione di Canale 5 l’ha ricordata con calore, mandando un bellissimo messaggio per sostenere Silvia in questo difficile momento. La notizia arriva dall’Ansa, che rivela come mamma Gemma fosse malata da alcuni mesi. La Toffanin, che ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori, non ha ancora commentato l’accaduto. Ma i suoi collaboratori di Verissimo le hanno lasciato un tenero messaggio sulla pagina Instagram ufficiale del programma: ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 ottobre 2020) Èla mamma di, la bravissima conduttrice di. La signorasi è spenta il 29 ottobre 2020, lasciando un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno amata. Lo staff della trasmissione di Canale 5 l’ha ricordata con calore, mandando un bellissimo messaggio per sostenerein questo difficile momento. La notizia arriva dall’Ansa, che rivela come mammafosse malata da alcuni mesi. La, che ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori, non ha ancora commentato l’accaduto. Ma i suoi collaboratori dile hanno lasciato un tenero messaggio sulla pagina Instagram ufficiale del programma: ...

