Uomini e Donne, caos in studio: “Fatti i c***i tuoi”, che succede? (Di giovedì 29 ottobre 2020) A Uomini e Donne le discussioni sono all’ordine del giorno, soprattutto per i protagonisti del trono over. Basti pensare ai battibecchi ai quali assistiamo tutti i pomeriggi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Eppure, questa volta l’opinionista e la dama non c’entrano nulla. Infatti, sono state Valentina Autiero e Aurora Tropea ad aver animato lo studio con un forte scontro in diretta. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Valentina e Aurora, acceso scontro in diretta: interviene anche Armando Un vero e proprio scontro quello avvenuto nello studio di Uomini e Donne tra Valentina Autiero e Aurora Tropea, nel quale è intervenuto anche Armando Incarnato. Il tutto è partito quando la dama di Anzio ha criticato la sua ‘collega’ per il ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ale discussioni sono all’ordine del giorno, soprattutto per i protagonisti del trono over. Basti pensare ai battibecchi ai quali assistiamo tutti i pomeriggi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Eppure, questa volta l’opinionista e la dama non c’entrano nulla. Infatti, sono state Valentina Autiero e Aurora Tropea ad aver animato locon un forte scontro in diretta. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo. Valentina e Aurora, acceso scontro in diretta: interviene anche Armando Un vero e proprio scontro quello avvenuto nelloditra Valentina Autiero e Aurora Tropea, nel quale è intervenuto anche Armando Incarnato. Il tutto è partito quando la dama di Anzio ha criticato la sua ‘collega’ per il ...

6000sardine : “Quello che voglio è solo vivere in pace, serena. Che tutte le persone possano girare mano nella mano, che siano du… - TizianaFerrario : 'Farò ritornare i vostri mariti al lavoro' dice #Trump alle donne nel tentativo di conquistare il loro voto. Ma an… - rtl1025 : ??L’Aforisma di oggi è: “In lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che cred… - MarinaR8804 : RT @PolScorr: #Belarus Scene ormai usuali, in cui persone vengono brutalmente aggredite e rapite Loschi figuri senza uniforme né distinti… - auracxxs : RT @di_avocado: Le risposte delle donne Vs le risposte degli uomini Molto a cui pensare -