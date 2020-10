Televoto X Factor 2020 | ecco come votare i concorrenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tutto pronto per una nuova grande edizione di X. Da stasera, giovedì 29 ottobre, sino al 10 dicembre, grande spettacolo con i dodici, tre per giudice (Emma, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton). Mai cinque modi, tutti in maniera gratuita. 1. WEB: accedendo al sito x.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi. 2. Twitter: inviando un messaggio diretto verso l’account Twitter “@XItalia” 3. App XF: scaricando gratis l’App Xda Apple Store o, per ...