Speranza | “Presto focus su Milano e Napoli” Intanto De Luca scrive a Conte

Leggi su blogo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La risposta del Ministro della Salute Robertoalla lettera inviatagli dai sindaci die Napoli, Giuseppe Sala e Luigi De Magistris è arrivata in tempi rapidi, anche se più che chiarire quanto veniva chiesto, ossia le dichiarazioni del consigliere del ministero nonché rappresentante dell’Italia nel Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Walter Ricciardi, non fa che rimandare una risposta concreta sulle due grandi città parlando di unche verrà presto fatto. Sala e De Magistris scrivono a: “No al lockdown, lo dicono i dati”, infatti, nella sua lettera: L’Istituto Superiore di Sanità e la cabina di regia sono in grado di predisporre un ...