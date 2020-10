Roma, 17enne in isolamento fiduciario viola il coprifuoco e esce con l'auto della madre: 'A casa mi annoiavo' (Di giovedì 29 ottobre 2020) È stata una nottata decisamente movimentata quella che ha visto protagonista, ieri, un giovane Romano di 17 anni che, nonostante fosse in isolamento fiduciario secondo quanto stabilito dal protocollo ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) È stata una nottata decisamente movimentata quella che ha visto protagonista, ieri, un giovaneno di 17 anni che, nonostante fosse insecondo quanto stabilito dal protocollo ...

A quel punto, i militari si sono messi al suo inseguimento, informando la centrale operativa del gruppo carabinieri di Roma a cui hanno dettato anche il numero della targa dell’auto. Arrivati in zona ...

CRONACA – E’ stata una nottata decisamente movimentata quella che ha visto protagonista, ieri, un giovane romano di 17 anni che, nonostante fosse in isolamento fiduciario secondo quanto ...

