Real Sociedad-Napoli 0-1, le pagelle degli uomini di Gennaro Gattuso (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco le pagelle dei calciatori del Napoli nella sfida che si è giocata in Spagna tra la compagine di mister Gennaro Gattuso e la Real Sociedad. Leggi su 90min (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ecco ledei calciatori delnella sfida che si è giocata in Spagna tra la compagine di mistere la

sscnapoli : ?? | #Gattuso “La Real Sociedad gioca bene, non è un caso che oggi sia al primo posto in Liga” #RealSociedadNapoli… - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE ?? ? REAL SOCIEDAD - NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (56’) ? #RealSociedadNapoli – 2^ gior… - SuperSportBlitz : #UEL – Goal Alert: Real Sociedad 0-1* Napoli *(Politano 55’) #SSFootball - sportli26181512 : Politano esalta il Napoli: colpo in casa Real Sociedad. Ma Insigne si fa male: Politano esalta il Napoli: colpo in… - Daniele0256 : *Real Sociedad Napoli 0-1* Osimhen stasera in conferenza: -