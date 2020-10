Orrore a Nizza, tre morti nella basilica di Notre-Dame: sospetto terrorismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna la paura in Francia. Un uomo armato ha causato tre morti e diversi feriti vicino alla chiesa di Notre-Dame a Nizza e poi è stato arrestato . La pista terroristica non è esclusa. L’attacco è... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 ottobre 2020) Torna la paura in Francia. Un uomo armato ha causato tree diversi feriti vicino alla chiesa die poi è stato arrestato . La pista terroristica non è esclusa. L’attacco è...

