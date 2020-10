Lucifer 7 non si farà, Tom Ellis pronto a dire addio alla serie: “Sei stagioni sono un traguardo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nonostante continui a macinare enorme successo, Lucifer 7 è fuori questione. Tom Ellis, protagonista della serie Netflix ha così escluso ogni possibilità di ritornare nei panni del fascinoso diavolo tratto dai fumetti Vertigo. La serie, lo ricordiamo, è stata molto fortunata. Dopo la cancellazione su Fox, i fan hanno organizzato un’enorme campagna sui social per cercare di salvare lo show, ricevendo l’attenzione mediatica. Amazon sembrava interessato ad acquistare i diritti della produzione Warner Bros., poi però l’ha spuntata Netflix che ha rinnovato Lucifer per una quarta stagione, salvandolo dal baratro della cancellazione. Il resto è storia: il colosso di streaming ha confermato un quinto ciclo di episodi conclusivo, ordinando ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nonostante continui a macinare enorme successo,7 è fuori questione. Tom, protagonista dellaNetflix ha così escluso ogni possibilità di ritornare nei panni del fascinoso diavolo tratto dai fumetti Vertigo. La, lo ricordiamo, è stata molto fortunata. Dopo la cancellazione su Fox, i fan hanno organizzato un’enorme campagna sui social per cercare di salvare lo show, ricevendo l’attenzione mediatica. Amazon sembrava interessato ad acquistare i diritti della produzione Warner Bros., poi però l’ha spuntata Netflix che ha rinnovatoper una quarta stagione, salvandolo dal baratro della cancellazione. Il resto è storia: il colosso di streaming ha confermato un quinto ciclo di episodi conclusivo, ordinando ...

softgerm : RT @thedoctorIies: ieri è stato l’ultimo giorno di sempre nella writer’s room di #lucifer, sta davvero per finire tutto, ho un crollo emoti… - thedoctorIies : ieri è stato l’ultimo giorno di sempre nella writer’s room di #lucifer, sta davvero per finire tutto, ho un crollo emotivo non toccatemi - commentogfvip : @NetflixIT ANCORA NON CE LA CASA DI CARTA LUCIFER SKAM - davidgerously : non è run devil run credo. purtroppo. ma le mie guess sono: mr mr delle snsd lucifer degli shinee black suit dei suju - leviOsaHerm : Lucifer non fare cazzate -

Stranger Things, Lucifer e Vis a Vis sono in assoluto alcune delle serie TV Netflix maggiormente apprezzate dagli utenti. Ecco le novità.

Il finale di Lucifer 5? Secondo il co-showrunner Joe Henderson sarà assolutamente "fantastico". La serie Netflix è tornata sulla piattaforma ...

