LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo tiene Bagües e Osorio a bagnomaria (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 Ora la EF Pro Cycling si sta portando in testa al gruppo 16.39 E infatti il vantaggio dei due torna a salire: 47” di vantaggio per la coppia di testa. 16.36 Il plotone alza il piede dall’acceleratore. Mancano più di 28 chilometri, ancora troppo presto per prendere Bagües e Osorio. 16.33 Ora qualche scaramuccia tra i due fuggitivi, che oramai ci danno dentro esclusivamente per il premio della combattività. 16.32 Il gruppo adesso va a 50 all’ora, il destino per Bagües e Osorio è oramai segnato con 25” a 31,5 chilometri dall’arrivo. 16.30 Continua a scendere il vantaggio dei due battistrada: 37” adesso. 16.28 Scende sotto il minuto il vantaggio dei battistrada. 16.26 Ora ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 Ora la EF Pro Cycling si sta portando in testa al16.39 E infatti il vantaggio dei due torna a salire: 47” di vantaggio per la coppia di testa. 16.36 Il plotone alza il piede dall’acceleratore. Mancano più di 28 chilometri, ancora troppo presto per prendere Bagües e. 16.33 Ora qualche scaramuccia tra i due fuggitivi, che oramai ci danno dentro esclusivamente per il premio della combattività. 16.32 Iladesso va a 50 all’ora, il destino per Bagües eè oramai segnato con 25” a 31,5 chilometri dall’arrivo. 16.30 Continua a scendere il vantaggio dei due battistrada: 37” adesso. 16.28 Scende sotto il minuto il vantaggio dei battistrada. 16.26 Ora ...

