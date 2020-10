Juventus | Paratici piomba sulla stella classe 2003

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Isak Bergmann Johannesson è il nuovo nome che piace ai dirigenti dellaper il rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Sport Expressen, i bianconeri sarebbero pronti a sfidare altre squadre d’Europa. Sul centrocampista del Norrköping hanno preso informazioni anche alcuni squadre della Premier League come Manchester United e Liverpool.del Norrpoking Continua dunque la politica fondata sui giovani promossa dalla società di Andrea Agnelli che, inoltre, monitora anche Camavinga e Gravenberch. Leggi anche:, il prescelto è Locatelli. Il piano per Giugno Johannesson è un centrocampista che predilige partire largo e può essere schierato sia da quarto che da ...

Allegri nuovamente alla Juventus? Non è abitudine di Agnelli esonerare gli allenatori, anche nei momenti più critici. Ovvio che se Pirlo ne perde 7-8 di fila, cambiano le cose: ma solo in questa ...TORINO – Arrivano notizie di un possibile ritorno di fiamma in casa Juventus: secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, i bianconeri sarebbero di nuovo sulle tracce di Manuel Locatelli.