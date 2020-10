Inter, Zhang: “Coinvolgere il pubblico attraverso la tecnologia” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Per risolvere il problema legato al Covid-19 bisogna analizzare tutti gli aspetti. Dobbiamo pensare ai prossimi quattro-cinque anni e guadagnare pubblico, non solo attraverso le televisioni, ma anche tramite cellulari o altri dispositivi. Dobbiamo raggiungere i consumatori, a prescindere dalla cultura e dalla zona di provenienza. Bisogna utilizzare la tecnologia in modo saggio”. Lo ha detto il presidente dell‘Inter Steven Zhang in un’Intervista a SportLab, l’evento digitale dedicato al futuro dell’industria dello sport promosso da “Stadio” e “Tuttosport” in occasione dei 75 anni delle due testate. “Per riuscire a rendere l’Inter grande bisogna essere competitivi. Siamo orgogliosi della storia del club – ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Per risolvere il problema legato al Covid-19 bisogna analizzare tutti gli aspetti. Dobbiamo pensare ai prossimi quattro-cinque anni e guadagnare, non solole televisioni, ma anche tramite cellulari o altri dispositivi. Dobbiamo raggiungere i consumatori, a prescindere dalla cultura e dalla zona di provenienza. Bisogna utilizzare la tecnologia in modo saggio”. Lo ha detto il presidente dell‘Stevenin un’vista a SportLab, l’evento digitale dedicato al futuro dell’industria dello sport promosso da “Stadio” e “Tuttosport” in occasione dei 75 anni delle due testate. “Per riuscire a rendere l’grande bisogna essere competitivi. Siamo orgogliosi della storia del club – ha ...

