Inter, Sanchez migliora, ma per sabato è sempre in dubbio (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alexis Sanchez in dubbio per Inter-Parma In vista della sesta giornata della Serie A, contro il Parma, Antonio Conte probabilmente dovrà fare ancora a meno di Alexis Sanchez. Il cileno si è infortunato nella sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, dopo che aveva riscontrato problemi muscolari con la Nazionale cilena. Il numero 7 sette è in miglioramento e sabato potrebbe sedersi quanto meno in panchina per poi trovare man mano la condizione fisica giusta per aiutare Lukaku e Lautaro Martinez nelle rotazioni in attacco. (fonte: Sky Sport) L'articolo Inter, Sanchez migliora, ma per sabato è sempre in dubbio proviene da ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alexisinper-Parma In vista della sesta giornata della Serie A, contro il Parma, Antonio Conte probabilmente dovrà fare ancora a meno di Alexis. Il cileno si è infortunato nella sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, dopo che aveva riscontrato problemi muscolari con la Nazionale cilena. Il numero 7 sette è inmento epotrebbe sedersi quanto meno in panchina per poi trovare man mano la condizione fisica giusta per aiutare Lukaku e Lautaro Martinez nelle rotazioni in attacco. (fonte: Sky Sport) L'articolo, ma perinproviene da ...

