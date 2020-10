Grande Fratello Vip 5: Stefano Bettarini e Giulia Salemi positivi al Coronavirus? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno visto il mancato ingresso dei tre nuovi concorrenti. Il motivo? Un caso di Coronavirus che ha spinto Alfonso Signorini a vederci più chiaro. In queste ore si è scoperto che è stata Selvaggia Roma ad aver contratto il virus cinese e che dunque dovrà fare a meno del reality. E gli altri due? Stefano Bettarini e Giulia Salemi sarebbero stati monitorati in questi giorni e pare che siano in perfetta salute. Grande Fratello Vip: Bettarini e la Salemi non sono positivi Dopo la positività di Selvaggia Roma, una delle tre nuove concorrenti che sarebbero dovuti ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta delVip, i telespettatori hanno visto il mancato ingresso dei tre nuovi concorrenti. Il motivo? Un caso diche ha spinto Alfonso Signorini a vederci più chiaro. In queste ore si è scoperto che è stata Selvaggia Roma ad aver contratto il virus cinese e che dunque dovrà fare a meno del reality. E gli altri due?sarebbero stati monitorati in questi giorni e pare che siano in perfetta salute.Vip:e lanon sonoDopo latà di Selvaggia Roma, una delle tre nuove concorrenti che sarebbero dovuti ...

