Disabile aggredito e derubato I compagni lo risarciscono

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il ragazzo sarebbe statoall’uscita da scuola: indagini in corso. Gli amici dell’istituto Pesenti in campo: «Vogliamo dimostrare che la nostra è una buona scuola».

Ultime Notizie dalla rete : Disabile aggredito

La Voce di Mantova

La proposta di legge prevede il carcere per chi aggredisce o incita ad aggredire persone in base ... tra i soggetti meritevoli della tutela prevista dalla legge, anche i disabili. «Come maggioranza – ...Tutta colpa di un parcheggio. Per l’esattezza un’auto sul marciapiede, che impediva il passaggio di una sedia a rotelle. È stata la classica scintilla che ha ...