Covid: Meloni, governo non ha scuse per calamità (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "L'Italia rischia di trovarsi in una situazione peggiore di marzo. E' imperdonabile perché in questi mesi il governo ha avuto poteri e risorse mai viste. Avete avuto tutto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 29 OTT - "L'Italia rischia di trovarsi in una situazione peggiore di marzo. E' imperdonabile perché in questi mesi ilha avuto poteri e risorse mai viste. Avete avuto tutto ...

FratellidItalia : Covid, Meloni: Governo naviga a vista e cerca capro espiatorio, ecco i risultati di tanta vanità mista a incompeten… - FratellidItalia : Covid, Meloni: FdI mai a Governo con PD e M5s, finita emergenza l’unica strada è quella delle elezioni - sociofra : Due meloni... Covid: Meloni, governo non ha scuse per calamità - Ultima Ora - ANSA - Janphranko : E' chiaro che la #Meloni non ha ne conoscenza, ne argomenti ne proposte riguardo emergenza covid, sta sparando una… - Marcos_5408 : @GuidoCrosetto @PTrancassini @zucconideputato @salvatorecaiat1 Chi non ricorda l’intervento da “ossessa” della… -