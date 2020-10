Coronavirus | contagi proiettano Italia verso ' scenario 4' | il più grave

MediasetTgcom24 : Coronavirus: 24.991 nuovi contagi (quasi 200.000 tamponi) e 205 morti - fanpage : Coronavirus, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: “Aumento contagi è colpa della riapertura” - fanpage : La donna non ha voluto rinviare i festeggiamenti, invitando 60 persone. Salgono a 237 i contagi nella cittadina - Gianga87 : Coronavirus, nuovo record contagi, oltre 26 mila. I dati proiettano l'Italia verso lo scenario 4 - Sanità -… - FilippoCarmigna : Nuovo record di casi,26milaL'Italia verso lo scenario 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi

Il Sole 24 ORE

AGI - La linea è quella votata in Direzione e non prevede alcun rimpasto. Deve intervenire il segretario Nicola Zingaretti a mettere ordine in un partito scosso dall'intervento del proprio capogruppo ...(Fotogramma). Sono 26.831 i nuovi contagi di coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi. (Adnkronos) Ebbene, fortunatamente oggi è possibile contare su un catalogo di mascherine «alternative» ...