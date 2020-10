Conte al Senato: 'Mai sottovalutato severità e imprevedibilità pandemia' (Di giovedì 29 ottobre 2020) Agenzia Vista, Roma, 29 ottobre 2020 Conte: 'Mai sottovalutato severità e imprevedibilità pandemia' 'Negli ultimi giorni si è infatti osservato un incremento significativo del numero di persone ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Agenzia Vista, Roma, 29 ottobre 2020: 'Mai; e' 'Negli ultimi giorni si è infatti osservato un incremento significativo del numero di persone ...

borghi_claudio : Salvini e la Lega escono dal Senato per protesta: 'Inaccettabile Conte in tv, lasciamo l'aula' - Rinaldi_euro : Salvini e la Lega escono dal Senato per protesta: 'Inaccettabile Conte in tv, lasciamo l'aula' – Il Tempo - matteosalvinimi : Qui #Senato, in corso l’intervento di Conte, verso le 14 parlerò anche io: porterò la vostra voce, forte e chiara ???? - SalvadorValvo : RT @matteosalvinimi: Chiusura totale? Sarebbe un disastro, non tanto per Conte (cosa ha fatto per sei mesi?) ma soprattutto per gli Italian… - Bobbio65M : RT @matteosalvinimi: Chiusura totale? Sarebbe un disastro, non tanto per Conte (cosa ha fatto per sei mesi?) ma soprattutto per gli Italian… -