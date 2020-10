Chi è Hell Raton, giudice di X Factor 2020 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi è Hell Raton, giudice di X Factor 2020 Hell Raton è uno dei giudici di X Factor 2020, il talent musicale di Sky giunto all’attesissima fase dei Live, in prima serata su Sky Uno dal 29 ottobre 2020. Una delle new entry di questa edizione è Hell Raton, giudice al quale è stata assegnata la categoria delle Under Donne. Soprannominato Manuelito (vero nome: Manuel Zappadu), è un rapper e produttore discografico italiano. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2020 Nato in Sardegna da padre sardo (il fotoreporter Antonello Zappadu) e madre ecuadoriana, cresce a Quito (la ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Chi èdi Xè uno dei giudici di X, il talent musicale di Sky giunto all’attesissima fase dei Live, in prima serata su Sky Uno dal 29 ottobre. Una delle new entry di questa edizione èal quale è stata assegnata la categoria delle Under Donne. Soprannominato Manuelito (vero nome: Manuel Zappadu), è un rapper e produttore discografico italiano. Tutto quello che c’è da sapere sui Live di XNato in Sardegna da padre sardo (il fotoreporter Antonello Zappadu) e madre ecuadoriana, cresce a Quito (la ...

