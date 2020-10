Calciomercato Bologna: sondaggio per Mandzukic dopo l’infortunio a Santander (Di giovedì 29 ottobre 2020) Calciomercato Bologna: potrebbe essere Mario Mandzukic il nuovo attaccante dei felsinei dopo l’infortunio di Santander Il Bologna dovrà fare a meno per quattro mesi di Federico Santander. L’attaccante si dovrà operare e quindi il club felsineo sta cercando nella lista dei centravanti svincolati un’occasione di mercato. Secondo Gianluca Di Marzio nella lista c’è anche Mario Mandzukic, che nel frattempo è rimasto senza squadra dopo l’esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail. Si tratta comunque di un’operazione complicatissima a livello economico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020): potrebbe essere Marioil nuovo attaccante dei felsineil’infortunio diIldovrà fare a meno per quattro mesi di Federico. L’attaccante si dovrà operare e quindi il club felsineo sta cercando nella lista dei centravanti svincolati un’occasione di mercato. Secondo Gianluca Di Marzio nella lista c’è anche Mario, che nel frattempo è rimasto senza squadral’esperienza in Qatar con la maglia dell’Al-Duhail. Si tratta comunque di un’operazione complicatissima a livello economico. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Bologna, idea #Mandzukic in seguito all'infortunio di #Santander - ReNer044 : RT @DiMarzio: #Bologna, idea #Mandzukic in seguito all'infortunio di #Santander - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Bologna, idea #Mandzukic in seguito all'infortunio di #Santander - forzagranata1 : ??#Calciomercato: Il #Bologna, a causa dell'infortunio grave di Federico #Santander, avrebbe messo gli occhi su Mari… - hachi_1115 : RT @DiMarzio: #Bologna, idea #Mandzukic in seguito all'infortunio di #Santander -